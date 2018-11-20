Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.785 -2,40
BIST ANKARA 120.926 -2,57
BIST ANTALYA 47.105 -2,44
BIST BALIKESİR 47.008 -2,88
BIST BURSA 124.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.785 -2,40
BIST ANKARA 120.926 -2,57
BIST ANTALYA 47.105 -2,44
BIST BALIKESİR 47.008 -2,88
BIST BURSA 124.727 -3,49
BIST DENIZLI 68.858 -2,26
BIST ISTANBUL 91.139 -3,59
BIST IZMIR 146.761 -1,71
BIST KAYSERI 252.907 -3,52
BIST KOCAELI 211.312 -3,33
BIST KONYA 55.597 -2,31
BIST TEKIRDAĞ 156.449 -2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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