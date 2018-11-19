Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.081 -0,06
BIST ANKARA 124.114 0,58
BIST ANTALYA 48.283 -0,77
BIST BALIKESİR 48.402 0,98
BIST BURSA 129.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.081
|-0,06
|BIST ANKARA
|124.114
|0,58
|BIST ANTALYA
|48.283
|-0,77
|BIST BALIKESİR
|48.402
|0,98
|BIST BURSA
|129.235
|0,60
|BIST DENIZLI
|70.452
|1,01
|BIST ISTANBUL
|94.537
|1,07
|BIST IZMIR
|149.315
|1,93
|BIST KAYSERI
|262.147
|1,05
|BIST KOCAELI
|218.597
|1,25
|BIST KONYA
|56.910
|-1,79
|BIST TEKIRDAĞ
|160.175
|1,33