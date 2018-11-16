Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.181 -0,23
BIST ANKARA 123.405 -1,42
BIST ANTALYA 48.657 4,81
BIST BALIKESİR 47.932 0,58
BIST BURSA 128.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.181 -0,23
BIST ANKARA 123.405 -1,42
BIST ANTALYA 48.657 4,81
BIST BALIKESİR 47.932 0,58
BIST BURSA 128.459 -0,34
BIST DENIZLI 69.748 -1,06
BIST ISTANBUL 93.533 0,47
BIST IZMIR 146.488 0,14
BIST KAYSERI 259.416 -0,99
BIST KOCAELI 215.908 0,78
BIST KONYA 57.947 2,43
BIST TEKIRDAĞ 158.080 1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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