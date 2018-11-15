Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.590 0,03
BIST ANKARA 125.178 1,28
BIST ANTALYA 46.424 1,79
BIST BALIKESİR 47.655 -0,20
BIST BURSA 128.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.590 0,03
BIST ANKARA 125.178 1,28
BIST ANTALYA 46.424 1,79
BIST BALIKESİR 47.655 -0,20
BIST BURSA 128.901 -0,93
BIST DENIZLI 70.497 0,07
BIST ISTANBUL 93.100 0,03
BIST IZMIR 146.276 0,67
BIST KAYSERI 262.020 2,74
BIST KOCAELI 214.246 0,39
BIST KONYA 56.569 0,35
BIST TEKIRDAĞ 156.074 -0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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