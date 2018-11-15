Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.590 0,03 BIST ANKARA 125.178 1,28 BIST ANTALYA 46.424 1,79 BIST BALIKESİR 47.655 -0,20 BIST BURSA 128.901 -0,93 BIST DENIZLI 70.497 0,07 BIST ISTANBUL 93.100 0,03 BIST IZMIR 146.276 0,67 BIST KAYSERI 262.020 2,74 BIST KOCAELI 214.246 0,39 BIST KONYA 56.569 0,35 BIST TEKIRDAĞ 156.074 -0,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)