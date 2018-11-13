Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.387 1,80
BIST ANKARA 123.149 0,81
BIST ANTALYA 45.616 2,05
BIST BALIKESİR 48.038 1,14
BIST BURSA 131.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.387
|1,80
|BIST ANKARA
|123.149
|0,81
|BIST ANTALYA
|45.616
|2,05
|BIST BALIKESİR
|48.038
|1,14
|BIST BURSA
|131.741
|1,48
|BIST DENIZLI
|71.083
|1,18
|BIST ISTANBUL
|91.905
|1,51
|BIST IZMIR
|143.411
|3,11
|BIST KAYSERI
|253.962
|0,73
|BIST KOCAELI
|214.818
|0,58
|BIST KONYA
|56.316
|0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|155.114
|0,09