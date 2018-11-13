Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.387 1,80 BIST ANKARA 123.149 0,81 BIST ANTALYA 45.616 2,05 BIST BALIKESİR 48.038 1,14 BIST BURSA 131.741 1,48 BIST DENIZLI 71.083 1,18 BIST ISTANBUL 91.905 1,51 BIST IZMIR 143.411 3,11 BIST KAYSERI 253.962 0,73 BIST KOCAELI 214.818 0,58 BIST KONYA 56.316 0,30 BIST TEKIRDAĞ 155.114 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)