Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.212 -0,91
BIST ANKARA 122.159 -1,63
BIST ANTALYA 44.700 -2,44
BIST BALIKESİR 47.497 0,25
BIST BURSA 129.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.212 -0,91
BIST ANKARA 122.159 -1,63
BIST ANTALYA 44.700 -2,44
BIST BALIKESİR 47.497 0,25
BIST BURSA 129.823 -2,94
BIST DENIZLI 70.255 -1,97
BIST ISTANBUL 90.535 -1,82
BIST IZMIR 139.084 -0,54
BIST KAYSERI 252.122 -1,70
BIST KOCAELI 213.577 -0,70
BIST KONYA 56.150 -1,45
BIST TEKIRDAĞ 154.967 -3,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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