Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.212 -0,91
BIST ANKARA 122.159 -1,63
BIST ANTALYA 44.700 -2,44
BIST BALIKESİR 47.497 0,25
BIST BURSA 129.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.212
|-0,91
|BIST ANKARA
|122.159
|-1,63
|BIST ANTALYA
|44.700
|-2,44
|BIST BALIKESİR
|47.497
|0,25
|BIST BURSA
|129.823
|-2,94
|BIST DENIZLI
|70.255
|-1,97
|BIST ISTANBUL
|90.535
|-1,82
|BIST IZMIR
|139.084
|-0,54
|BIST KAYSERI
|252.122
|-1,70
|BIST KOCAELI
|213.577
|-0,70
|BIST KONYA
|56.150
|-1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|154.967
|-3,38