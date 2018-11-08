Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.489 -2,55
BIST ANKARA 122.806 -0,49
BIST ANTALYA 44.772 -0,06
BIST BALIKESİR 47.975 -3,11
BIST BURSA 137.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.489 -2,55
BIST ANKARA 122.806 -0,49
BIST ANTALYA 44.772 -0,06
BIST BALIKESİR 47.975 -3,11
BIST BURSA 137.921 -1,40
BIST DENIZLI 71.721 -3,72
BIST ISTANBUL 92.482 -1,48
BIST IZMIR 140.774 -2,94
BIST KAYSERI 260.035 -2,64
BIST KOCAELI 223.285 -6,33
BIST KONYA 56.251 -0,31
BIST TEKIRDAĞ 163.004 -2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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