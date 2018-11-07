Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.059 0,08
BIST ANKARA 123.414 2,59
BIST ANTALYA 44.800 0,35
BIST BALIKESİR 49.514 -0,72
BIST BURSA 139.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.059
|0,08
|BIST ANKARA
|123.414
|2,59
|BIST ANTALYA
|44.800
|0,35
|BIST BALIKESİR
|49.514
|-0,72
|BIST BURSA
|139.886
|1,02
|BIST DENIZLI
|74.494
|3,53
|BIST ISTANBUL
|93.872
|0,58
|BIST IZMIR
|145.032
|0,39
|BIST KAYSERI
|267.097
|2,30
|BIST KOCAELI
|238.378
|1,83
|BIST KONYA
|56.423
|0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|167.004
|1,40