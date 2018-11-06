Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.909 -2,29
BIST ANKARA 120.295 -1,14
BIST ANTALYA 44.643 -1,67
BIST BALIKESİR 49.872 1,70
BIST BURSA 138.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.909 -2,29
BIST ANKARA 120.295 -1,14
BIST ANTALYA 44.643 -1,67
BIST BALIKESİR 49.872 1,70
BIST BURSA 138.480 -3,37
BIST DENIZLI 71.952 -1,23
BIST ISTANBUL 93.328 -0,53
BIST IZMIR 144.464 -1,30
BIST KAYSERI 261.096 0,72
BIST KOCAELI 234.085 -2,51
BIST KONYA 55.882 -0,75
BIST TEKIRDAĞ 164.700 -2,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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