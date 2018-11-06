Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.909 -2,29
BIST ANKARA 120.295 -1,14
BIST ANTALYA 44.643 -1,67
BIST BALIKESİR 49.872 1,70
BIST BURSA 138.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.909
|-2,29
|BIST ANKARA
|120.295
|-1,14
|BIST ANTALYA
|44.643
|-1,67
|BIST BALIKESİR
|49.872
|1,70
|BIST BURSA
|138.480
|-3,37
|BIST DENIZLI
|71.952
|-1,23
|BIST ISTANBUL
|93.328
|-0,53
|BIST IZMIR
|144.464
|-1,30
|BIST KAYSERI
|261.096
|0,72
|BIST KOCAELI
|234.085
|-2,51
|BIST KONYA
|55.882
|-0,75
|BIST TEKIRDAĞ
|164.700
|-2,72