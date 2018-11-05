Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.096 0,91
BIST ANKARA 121.684 1,68
BIST ANTALYA 45.401 1,66
BIST BALIKESİR 49.040 1,02
BIST BURSA 143.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.096 0,91
BIST ANKARA 121.684 1,68
BIST ANTALYA 45.401 1,66
BIST BALIKESİR 49.040 1,02
BIST BURSA 143.310 -0,05
BIST DENIZLI 72.851 0,94
BIST ISTANBUL 93.822 1,21
BIST IZMIR 146.367 1,35
BIST KAYSERI 259.219 2,63
BIST KOCAELI 240.112 3,01
BIST KONYA 56.303 0,46
BIST TEKIRDAĞ 169.302 -0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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