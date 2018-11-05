Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.096 0,91 BIST ANKARA 121.684 1,68 BIST ANTALYA 45.401 1,66 BIST BALIKESİR 49.040 1,02 BIST BURSA 143.310 -0,05 BIST DENIZLI 72.851 0,94 BIST ISTANBUL 93.822 1,21 BIST IZMIR 146.367 1,35 BIST KAYSERI 259.219 2,63 BIST KOCAELI 240.112 3,01 BIST KONYA 56.303 0,46 BIST TEKIRDAĞ 169.302 -0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)