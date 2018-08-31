Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.808 0,71 BIST ANKARA 119.167 -1,47 BIST ANTALYA 49.064 0,72 BIST BALIKESİR 53.717 -0,49 BIST BURSA 155.564 1,19 BIST DENIZLI 70.874 1,70 BIST ISTANBUL 95.441 -0,61 BIST IZMIR 147.555 -2,01 BIST KAYSERI 273.080 -0,89 BIST KOCAELI 219.069 -0,76 BIST KONYA 58.429 1,38 BIST TEKIRDAĞ 191.050 1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)