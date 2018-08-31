Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.808 0,71
BIST ANKARA 119.167 -1,47
BIST ANTALYA 49.064 0,72
BIST BALIKESİR 53.717 -0,49
BIST BURSA 155.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.808
|0,71
|BIST ANKARA
|119.167
|-1,47
|BIST ANTALYA
|49.064
|0,72
|BIST BALIKESİR
|53.717
|-0,49
|BIST BURSA
|155.564
|1,19
|BIST DENIZLI
|70.874
|1,70
|BIST ISTANBUL
|95.441
|-0,61
|BIST IZMIR
|147.555
|-2,01
|BIST KAYSERI
|273.080
|-0,89
|BIST KOCAELI
|219.069
|-0,76
|BIST KONYA
|58.429
|1,38
|BIST TEKIRDAĞ
|191.050
|1,02