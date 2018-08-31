Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.808 0,71
BIST ANKARA 119.167 -1,47
BIST ANTALYA 49.064 0,72
BIST BALIKESİR 53.717 -0,49
BIST BURSA 155.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.808 0,71
BIST ANKARA 119.167 -1,47
BIST ANTALYA 49.064 0,72
BIST BALIKESİR 53.717 -0,49
BIST BURSA 155.564 1,19
BIST DENIZLI 70.874 1,70
BIST ISTANBUL 95.441 -0,61
BIST IZMIR 147.555 -2,01
BIST KAYSERI 273.080 -0,89
BIST KOCAELI 219.069 -0,76
BIST KONYA 58.429 1,38
BIST TEKIRDAĞ 191.050 1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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