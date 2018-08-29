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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.457 -1,96
BIST ANKARA 120.941 -0,55
BIST ANTALYA 48.715 -0,57
BIST BALIKESİR 53.982 -3,59
BIST BURSA 153.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.457 -1,96
BIST ANKARA 120.941 -0,55
BIST ANTALYA 48.715 -0,57
BIST BALIKESİR 53.982 -3,59
BIST BURSA 153.738 1,16
BIST DENIZLI 69.687 -0,10
BIST ISTANBUL 96.030 -0,80
BIST IZMIR 150.577 0,63
BIST KAYSERI 275.524 -2,27
BIST KOCAELI 220.752 1,25
BIST KONYA 57.632 1,92
BIST TEKIRDAĞ 189.129 -2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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