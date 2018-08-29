Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.457 -1,96
BIST ANKARA 120.941 -0,55
BIST ANTALYA 48.715 -0,57
BIST BALIKESİR 53.982 -3,59
BIST BURSA 153.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.457
|-1,96
|BIST ANKARA
|120.941
|-0,55
|BIST ANTALYA
|48.715
|-0,57
|BIST BALIKESİR
|53.982
|-3,59
|BIST BURSA
|153.738
|1,16
|BIST DENIZLI
|69.687
|-0,10
|BIST ISTANBUL
|96.030
|-0,80
|BIST IZMIR
|150.577
|0,63
|BIST KAYSERI
|275.524
|-2,27
|BIST KOCAELI
|220.752
|1,25
|BIST KONYA
|57.632
|1,92
|BIST TEKIRDAĞ
|189.129
|-2,02