Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.239 1,04 BIST ANKARA 121.612 3,46 BIST ANTALYA 48.995 0,96 BIST BALIKESİR 55.995 4,17 BIST BURSA 151.977 3,01 BIST DENIZLI 69.754 2,23 BIST ISTANBUL 96.804 1,76 BIST IZMIR 149.630 2,98 BIST KAYSERI 281.926 2,64 BIST KOCAELI 218.031 2,38 BIST KONYA 56.544 5,96 BIST TEKIRDAĞ 193.024 1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)