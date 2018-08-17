Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.881 -0,12
BIST ANKARA 115.316 -2,90
BIST ANTALYA 45.574 -1,60
BIST BALIKESİR 50.938 -2,34
BIST BURSA 145.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.881 -0,12
BIST ANKARA 115.316 -2,90
BIST ANTALYA 45.574 -1,60
BIST BALIKESİR 50.938 -2,34
BIST BURSA 145.468 2,46
BIST DENIZLI 67.792 -2,36
BIST ISTANBUL 91.658 1,93
BIST IZMIR 137.920 -1,51
BIST KAYSERI 260.115 -3,26
BIST KOCAELI 212.744 3,03
BIST KONYA 51.508 -2,00
BIST TEKIRDAĞ 183.634 -1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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