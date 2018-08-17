Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.881 -0,12
BIST ANKARA 115.316 -2,90
BIST ANTALYA 45.574 -1,60
BIST BALIKESİR 50.938 -2,34
BIST BURSA 145.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.881
|-0,12
|BIST ANKARA
|115.316
|-2,90
|BIST ANTALYA
|45.574
|-1,60
|BIST BALIKESİR
|50.938
|-2,34
|BIST BURSA
|145.468
|2,46
|BIST DENIZLI
|67.792
|-2,36
|BIST ISTANBUL
|91.658
|1,93
|BIST IZMIR
|137.920
|-1,51
|BIST KAYSERI
|260.115
|-3,26
|BIST KOCAELI
|212.744
|3,03
|BIST KONYA
|51.508
|-2,00
|BIST TEKIRDAĞ
|183.634
|-1,86