Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.093 0,22
BIST ANKARA 118.760 -1,49
BIST ANTALYA 46.315 -2,89
BIST BALIKESİR 52.159 -1,96
BIST BURSA 141.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.093 0,22
BIST ANKARA 118.760 -1,49
BIST ANTALYA 46.315 -2,89
BIST BALIKESİR 52.159 -1,96
BIST BURSA 141.974 -3,97
BIST DENIZLI 69.431 -1,26
BIST ISTANBUL 89.919 -3,16
BIST IZMIR 140.038 -1,93
BIST KAYSERI 268.889 -5,89
BIST KOCAELI 206.494 -3,93
BIST KONYA 52.562 -1,27
BIST TEKIRDAĞ 187.109 -3,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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