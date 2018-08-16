Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.093 0,22
BIST ANKARA 118.760 -1,49
BIST ANTALYA 46.315 -2,89
BIST BALIKESİR 52.159 -1,96
BIST BURSA 141.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.093
|0,22
|BIST ANKARA
|118.760
|-1,49
|BIST ANTALYA
|46.315
|-2,89
|BIST BALIKESİR
|52.159
|-1,96
|BIST BURSA
|141.974
|-3,97
|BIST DENIZLI
|69.431
|-1,26
|BIST ISTANBUL
|89.919
|-3,16
|BIST IZMIR
|140.038
|-1,93
|BIST KAYSERI
|268.889
|-5,89
|BIST KOCAELI
|206.494
|-3,93
|BIST KONYA
|52.562
|-1,27
|BIST TEKIRDAĞ
|187.109
|-3,76