Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.708 -3,06
BIST ANKARA 120.560 -5,62
BIST ANTALYA 47.691 -5,55
BIST BALIKESİR 53.201 -2,84
BIST BURSA 147.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.708 -3,06
BIST ANKARA 120.560 -5,62
BIST ANTALYA 47.691 -5,55
BIST BALIKESİR 53.201 -2,84
BIST BURSA 147.844 -0,82
BIST DENIZLI 70.314 -1,74
BIST ISTANBUL 92.851 -4,28
BIST IZMIR 142.800 -5,08
BIST KAYSERI 285.726 2,34
BIST KOCAELI 214.939 -3,20
BIST KONYA 53.240 -4,98
BIST TEKIRDAĞ 194.421 -3,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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