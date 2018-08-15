Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.708 -3,06
BIST ANKARA 120.560 -5,62
BIST ANTALYA 47.691 -5,55
BIST BALIKESİR 53.201 -2,84
BIST BURSA 147.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.708
|-3,06
|BIST ANKARA
|120.560
|-5,62
|BIST ANTALYA
|47.691
|-5,55
|BIST BALIKESİR
|53.201
|-2,84
|BIST BURSA
|147.844
|-0,82
|BIST DENIZLI
|70.314
|-1,74
|BIST ISTANBUL
|92.851
|-4,28
|BIST IZMIR
|142.800
|-5,08
|BIST KAYSERI
|285.726
|2,34
|BIST KOCAELI
|214.939
|-3,20
|BIST KONYA
|53.240
|-4,98
|BIST TEKIRDAĞ
|194.421
|-3,64