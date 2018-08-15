Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.708 -3,06 BIST ANKARA 120.560 -5,62 BIST ANTALYA 47.691 -5,55 BIST BALIKESİR 53.201 -2,84 BIST BURSA 147.844 -0,82 BIST DENIZLI 70.314 -1,74 BIST ISTANBUL 92.851 -4,28 BIST IZMIR 142.800 -5,08 BIST KAYSERI 285.726 2,34 BIST KOCAELI 214.939 -3,20 BIST KONYA 53.240 -4,98 BIST TEKIRDAĞ 194.421 -3,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)