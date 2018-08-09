Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.786 0,12
BIST ANKARA 130.838 0,67
BIST ANTALYA 53.910 -0,89
BIST BALIKESİR 61.827 -1,48
BIST BURSA 152.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.786
|0,12
|BIST ANKARA
|130.838
|0,67
|BIST ANTALYA
|53.910
|-0,89
|BIST BALIKESİR
|61.827
|-1,48
|BIST BURSA
|152.122
|-0,64
|BIST DENIZLI
|78.411
|0,00
|BIST ISTANBUL
|97.914
|-0,14
|BIST IZMIR
|152.679
|8,37
|BIST KAYSERI
|281.497
|-1,91
|BIST KOCAELI
|194.862
|-1,08
|BIST KONYA
|57.983
|-0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|208.653
|0,17