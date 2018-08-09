Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.786 0,12
BIST ANKARA 130.838 0,67
BIST ANTALYA 53.910 -0,89
BIST BALIKESİR 61.827 -1,48
BIST BURSA 152.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.786 0,12
BIST ANKARA 130.838 0,67
BIST ANTALYA 53.910 -0,89
BIST BALIKESİR 61.827 -1,48
BIST BURSA 152.122 -0,64
BIST DENIZLI 78.411 0,00
BIST ISTANBUL 97.914 -0,14
BIST IZMIR 152.679 8,37
BIST KAYSERI 281.497 -1,91
BIST KOCAELI 194.862 -1,08
BIST KONYA 57.983 -0,41
BIST TEKIRDAĞ 208.653 0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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