Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.564 1,61 BIST ANKARA 129.965 0,03 BIST ANTALYA 54.396 0,03 BIST BALIKESİR 62.758 0,93 BIST BURSA 153.105 -0,27 BIST DENIZLI 78.414 0,84 BIST ISTANBUL 98.056 0,94 BIST IZMIR 140.889 1,53 BIST KAYSERI 286.968 -1,03 BIST KOCAELI 196.999 -0,21 BIST KONYA 58.220 0,66 BIST TEKIRDAĞ 208.306 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)