Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.564 1,61
BIST ANKARA 129.965 0,03
BIST ANTALYA 54.396 0,03
BIST BALIKESİR 62.758 0,93
BIST BURSA 153.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.564 1,61
BIST ANKARA 129.965 0,03
BIST ANTALYA 54.396 0,03
BIST BALIKESİR 62.758 0,93
BIST BURSA 153.105 -0,27
BIST DENIZLI 78.414 0,84
BIST ISTANBUL 98.056 0,94
BIST IZMIR 140.889 1,53
BIST KAYSERI 286.968 -1,03
BIST KOCAELI 196.999 -0,21
BIST KONYA 58.220 0,66
BIST TEKIRDAĞ 208.306 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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