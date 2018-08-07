Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.510 0,14
BIST ANKARA 129.923 1,13
BIST ANTALYA 54.381 -2,13
BIST BALIKESİR 62.178 0,57
BIST BURSA 153.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.510 0,14
BIST ANKARA 129.923 1,13
BIST ANTALYA 54.381 -2,13
BIST BALIKESİR 62.178 0,57
BIST BURSA 153.524 0,82
BIST DENIZLI 77.762 1,11
BIST ISTANBUL 97.138 2,15
BIST IZMIR 138.766 0,76
BIST KAYSERI 289.947 -2,20
BIST KOCAELI 197.414 0,86
BIST KONYA 57.838 0,04
BIST TEKIRDAĞ 207.705 -1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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