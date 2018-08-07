Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.510 0,14
BIST ANKARA 129.923 1,13
BIST ANTALYA 54.381 -2,13
BIST BALIKESİR 62.178 0,57
BIST BURSA 153.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.510
|0,14
|BIST ANKARA
|129.923
|1,13
|BIST ANTALYA
|54.381
|-2,13
|BIST BALIKESİR
|62.178
|0,57
|BIST BURSA
|153.524
|0,82
|BIST DENIZLI
|77.762
|1,11
|BIST ISTANBUL
|97.138
|2,15
|BIST IZMIR
|138.766
|0,76
|BIST KAYSERI
|289.947
|-2,20
|BIST KOCAELI
|197.414
|0,86
|BIST KONYA
|57.838
|0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|207.705
|-1,68