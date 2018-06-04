Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.321 4,74
BIST ANKARA 130.523 0,72
BIST ANTALYA 49.743 -0,42
BIST BALIKESİR 57.683 -0,60
BIST BURSA 163.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|208.321
|4,74
|BIST ANKARA
|130.523
|0,72
|BIST ANTALYA
|49.743
|-0,42
|BIST BALIKESİR
|57.683
|-0,60
|BIST BURSA
|163.221
|-1,15
|BIST DENIZLI
|71.696
|-0,35
|BIST ISTANBUL
|96.370
|0,26
|BIST IZMIR
|134.475
|1,69
|BIST KAYSERI
|371.923
|-0,89
|BIST KOCAELI
|202.250
|-0,97
|BIST KONYA
|60.014
|-0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|187.505
|-0,06