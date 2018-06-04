Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.321 4,74
BIST ANKARA 130.523 0,72
BIST ANTALYA 49.743 -0,42
BIST BALIKESİR 57.683 -0,60
BIST BURSA 163.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.321 4,74
BIST ANKARA 130.523 0,72
BIST ANTALYA 49.743 -0,42
BIST BALIKESİR 57.683 -0,60
BIST BURSA 163.221 -1,15
BIST DENIZLI 71.696 -0,35
BIST ISTANBUL 96.370 0,26
BIST IZMIR 134.475 1,69
BIST KAYSERI 371.923 -0,89
BIST KOCAELI 202.250 -0,97
BIST KONYA 60.014 -0,01
BIST TEKIRDAĞ 187.505 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et