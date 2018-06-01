Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 198.885 -3,30
BIST ANKARA 129.591 -1,18
BIST ANTALYA 49.954 -0,47
BIST BALIKESİR 58.033 -2,52
BIST BURSA 165.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.885
|-3,30
|BIST ANKARA
|129.591
|-1,18
|BIST ANTALYA
|49.954
|-0,47
|BIST BALIKESİR
|58.033
|-2,52
|BIST BURSA
|165.117
|-1,40
|BIST DENIZLI
|71.950
|-2,46
|BIST ISTANBUL
|96.125
|-1,13
|BIST IZMIR
|132.244
|-1,59
|BIST KAYSERI
|375.267
|-4,20
|BIST KOCAELI
|204.227
|0,31
|BIST KONYA
|60.020
|-1,36
|BIST TEKIRDAĞ
|187.622
|-2,60