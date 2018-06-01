Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 198.885 -3,30
BIST ANKARA 129.591 -1,18
BIST ANTALYA 49.954 -0,47
BIST BALIKESİR 58.033 -2,52
BIST BURSA 165.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 198.885 -3,30
BIST ANKARA 129.591 -1,18
BIST ANTALYA 49.954 -0,47
BIST BALIKESİR 58.033 -2,52
BIST BURSA 165.117 -1,40
BIST DENIZLI 71.950 -2,46
BIST ISTANBUL 96.125 -1,13
BIST IZMIR 132.244 -1,59
BIST KAYSERI 375.267 -4,20
BIST KOCAELI 204.227 0,31
BIST KONYA 60.020 -1,36
BIST TEKIRDAĞ 187.622 -2,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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