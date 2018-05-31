Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 205.662 0,75
BIST ANKARA 131.133 0,10
BIST ANTALYA 50.192 -2,69
BIST BALIKESİR 59.532 -2,35
BIST BURSA 167.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 205.662 0,75
BIST ANKARA 131.133 0,10
BIST ANTALYA 50.192 -2,69
BIST BALIKESİR 59.532 -2,35
BIST BURSA 167.469 -2,94
BIST DENIZLI 73.765 -0,52
BIST ISTANBUL 97.224 -2,93
BIST IZMIR 134.381 -0,04
BIST KAYSERI 391.720 -1,59
BIST KOCAELI 203.592 -0,45
BIST KONYA 60.846 -2,22
BIST TEKIRDAĞ 192.626 -3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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