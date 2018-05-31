Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 205.662 0,75
BIST ANKARA 131.133 0,10
BIST ANTALYA 50.192 -2,69
BIST BALIKESİR 59.532 -2,35
BIST BURSA 167.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|205.662
|0,75
|BIST ANKARA
|131.133
|0,10
|BIST ANTALYA
|50.192
|-2,69
|BIST BALIKESİR
|59.532
|-2,35
|BIST BURSA
|167.469
|-2,94
|BIST DENIZLI
|73.765
|-0,52
|BIST ISTANBUL
|97.224
|-2,93
|BIST IZMIR
|134.381
|-0,04
|BIST KAYSERI
|391.720
|-1,59
|BIST KOCAELI
|203.592
|-0,45
|BIST KONYA
|60.846
|-2,22
|BIST TEKIRDAĞ
|192.626
|-3,03