Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 204.123 4,99
BIST ANKARA 131.006 -2,69
BIST ANTALYA 51.580 2,41
BIST BALIKESİR 60.963 0,46
BIST BURSA 172.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|204.123
|4,99
|BIST ANKARA
|131.006
|-2,69
|BIST ANTALYA
|51.580
|2,41
|BIST BALIKESİR
|60.963
|0,46
|BIST BURSA
|172.546
|2,58
|BIST DENIZLI
|74.148
|1,09
|BIST ISTANBUL
|100.162
|-1,04
|BIST IZMIR
|134.439
|-1,53
|BIST KAYSERI
|398.061
|2,75
|BIST KOCAELI
|204.508
|-1,57
|BIST KONYA
|62.225
|-0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|198.641
|0,22