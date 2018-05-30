Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 204.123 4,99
BIST ANKARA 131.006 -2,69
BIST ANTALYA 51.580 2,41
BIST BALIKESİR 60.963 0,46
BIST BURSA 172.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 204.123 4,99
BIST ANKARA 131.006 -2,69
BIST ANTALYA 51.580 2,41
BIST BALIKESİR 60.963 0,46
BIST BURSA 172.546 2,58
BIST DENIZLI 74.148 1,09
BIST ISTANBUL 100.162 -1,04
BIST IZMIR 134.439 -1,53
BIST KAYSERI 398.061 2,75
BIST KOCAELI 204.508 -1,57
BIST KONYA 62.225 -0,07
BIST TEKIRDAĞ 198.641 0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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