Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.413 -0,38
BIST ANKARA 134.634 -0,26
BIST ANTALYA 50.364 1,18
BIST BALIKESİR 60.687 0,01
BIST BURSA 168.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.413
|-0,38
|BIST ANKARA
|134.634
|-0,26
|BIST ANTALYA
|50.364
|1,18
|BIST BALIKESİR
|60.687
|0,01
|BIST BURSA
|168.210
|-0,55
|BIST DENIZLI
|73.350
|-1,80
|BIST ISTANBUL
|101.215
|-1,47
|BIST IZMIR
|136.530
|-1,43
|BIST KAYSERI
|387.412
|-1,86
|BIST KOCAELI
|207.771
|0,80
|BIST KONYA
|62.266
|-0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|198.214
|-0,52