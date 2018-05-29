Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.413 -0,38
BIST ANKARA 134.634 -0,26
BIST ANTALYA 50.364 1,18
BIST BALIKESİR 60.687 0,01
BIST BURSA 168.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.413 -0,38
BIST ANKARA 134.634 -0,26
BIST ANTALYA 50.364 1,18
BIST BALIKESİR 60.687 0,01
BIST BURSA 168.210 -0,55
BIST DENIZLI 73.350 -1,80
BIST ISTANBUL 101.215 -1,47
BIST IZMIR 136.530 -1,43
BIST KAYSERI 387.412 -1,86
BIST KOCAELI 207.771 0,80
BIST KONYA 62.266 -0,54
BIST TEKIRDAĞ 198.214 -0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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