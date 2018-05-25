Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.334 3,23 BIST ANKARA 132.618 1,79 BIST ANTALYA 46.652 3,66 BIST BALIKESİR 58.311 1,32 BIST BURSA 162.413 0,97 BIST DENIZLI 71.380 2,60 BIST ISTANBUL 99.015 1,36 BIST IZMIR 135.630 2,93 BIST KAYSERI 384.912 2,43 BIST KOCAELI 198.294 2,34 BIST KONYA 61.302 1,89 BIST TEKIRDAĞ 195.872 2,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)