Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.385 -2,09
BIST ANKARA 130.283 1,84
BIST ANTALYA 45.004 -3,86
BIST BALIKESİR 57.553 -3,93
BIST BURSA 160.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.385
|-2,09
|BIST ANKARA
|130.283
|1,84
|BIST ANTALYA
|45.004
|-3,86
|BIST BALIKESİR
|57.553
|-3,93
|BIST BURSA
|160.853
|0,02
|BIST DENIZLI
|69.569
|-4,20
|BIST ISTANBUL
|97.688
|-0,85
|BIST IZMIR
|131.764
|-0,91
|BIST KAYSERI
|375.767
|-4,56
|BIST KOCAELI
|193.769
|-0,90
|BIST KONYA
|60.163
|-2,60
|BIST TEKIRDAĞ
|190.560
|-5,60