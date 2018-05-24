Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.385 -2,09
BIST ANKARA 130.283 1,84
BIST ANTALYA 45.004 -3,86
BIST BALIKESİR 57.553 -3,93
BIST BURSA 160.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.385 -2,09
BIST ANKARA 130.283 1,84
BIST ANTALYA 45.004 -3,86
BIST BALIKESİR 57.553 -3,93
BIST BURSA 160.853 0,02
BIST DENIZLI 69.569 -4,20
BIST ISTANBUL 97.688 -0,85
BIST IZMIR 131.764 -0,91
BIST KAYSERI 375.767 -4,56
BIST KOCAELI 193.769 -0,90
BIST KONYA 60.163 -2,60
BIST TEKIRDAĞ 190.560 -5,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et