Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.317 -3,63 BIST ANKARA 127.935 -1,00 BIST ANTALYA 46.810 -1,98 BIST BALIKESİR 59.905 -2,42 BIST BURSA 160.814 -2,55 BIST DENIZLI 72.620 -5,44 BIST ISTANBUL 98.524 -1,40 BIST IZMIR 132.975 -2,00 BIST KAYSERI 393.722 -2,64 BIST KOCAELI 195.521 -0,52 BIST KONYA 61.766 -3,11 BIST TEKIRDAĞ 201.870 3,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)