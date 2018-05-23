Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.317 -3,63
BIST ANKARA 127.935 -1,00
BIST ANTALYA 46.810 -1,98
BIST BALIKESİR 59.905 -2,42
BIST BURSA 160.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.317 -3,63
BIST ANKARA 127.935 -1,00
BIST ANTALYA 46.810 -1,98
BIST BALIKESİR 59.905 -2,42
BIST BURSA 160.814 -2,55
BIST DENIZLI 72.620 -5,44
BIST ISTANBUL 98.524 -1,40
BIST IZMIR 132.975 -2,00
BIST KAYSERI 393.722 -2,64
BIST KOCAELI 195.521 -0,52
BIST KONYA 61.766 -3,11
BIST TEKIRDAĞ 201.870 3,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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