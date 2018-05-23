Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.317 -3,63
BIST ANKARA 127.935 -1,00
BIST ANTALYA 46.810 -1,98
BIST BALIKESİR 59.905 -2,42
BIST BURSA 160.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.317
|-3,63
|BIST ANKARA
|127.935
|-1,00
|BIST ANTALYA
|46.810
|-1,98
|BIST BALIKESİR
|59.905
|-2,42
|BIST BURSA
|160.814
|-2,55
|BIST DENIZLI
|72.620
|-5,44
|BIST ISTANBUL
|98.524
|-1,40
|BIST IZMIR
|132.975
|-2,00
|BIST KAYSERI
|393.722
|-2,64
|BIST KOCAELI
|195.521
|-0,52
|BIST KONYA
|61.766
|-3,11
|BIST TEKIRDAĞ
|201.870
|3,04