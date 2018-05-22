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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.418 -0,58
BIST ANKARA 129.229 1,92
BIST ANTALYA 47.754 0,67
BIST BALIKESİR 61.388 0,23
BIST BURSA 165.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.418 -0,58
BIST ANKARA 129.229 1,92
BIST ANTALYA 47.754 0,67
BIST BALIKESİR 61.388 0,23
BIST BURSA 165.017 -0,20
BIST DENIZLI 76.796 -0,40
BIST ISTANBUL 99.919 -0,01
BIST IZMIR 135.690 0,33
BIST KAYSERI 404.385 0,64
BIST KOCAELI 196.541 1,88
BIST KONYA 63.752 -1,04
BIST TEKIRDAĞ 195.909 0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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