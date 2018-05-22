Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.418 -0,58
BIST ANKARA 129.229 1,92
BIST ANTALYA 47.754 0,67
BIST BALIKESİR 61.388 0,23
BIST BURSA 165.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.418
|-0,58
|BIST ANKARA
|129.229
|1,92
|BIST ANTALYA
|47.754
|0,67
|BIST BALIKESİR
|61.388
|0,23
|BIST BURSA
|165.017
|-0,20
|BIST DENIZLI
|76.796
|-0,40
|BIST ISTANBUL
|99.919
|-0,01
|BIST IZMIR
|135.690
|0,33
|BIST KAYSERI
|404.385
|0,64
|BIST KOCAELI
|196.541
|1,88
|BIST KONYA
|63.752
|-1,04
|BIST TEKIRDAĞ
|195.909
|0,45