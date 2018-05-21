Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.559 1,62
BIST ANKARA 126.795 -0,06
BIST ANTALYA 47.437 -0,22
BIST BALIKESİR 61.249 -0,65
BIST BURSA 165.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.559 1,62
BIST ANKARA 126.795 -0,06
BIST ANTALYA 47.437 -0,22
BIST BALIKESİR 61.249 -0,65
BIST BURSA 165.353 -0,71
BIST DENIZLI 77.101 -0,80
BIST ISTANBUL 99.928 0,00
BIST IZMIR 135.240 -0,44
BIST KAYSERI 401.833 -1,96
BIST KOCAELI 192.907 -2,43
BIST KONYA 64.421 -1,04
BIST TEKIRDAĞ 195.028 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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