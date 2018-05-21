Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.559 1,62
BIST ANKARA 126.795 -0,06
BIST ANTALYA 47.437 -0,22
BIST BALIKESİR 61.249 -0,65
BIST BURSA 165.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.559
|1,62
|BIST ANKARA
|126.795
|-0,06
|BIST ANTALYA
|47.437
|-0,22
|BIST BALIKESİR
|61.249
|-0,65
|BIST BURSA
|165.353
|-0,71
|BIST DENIZLI
|77.101
|-0,80
|BIST ISTANBUL
|99.928
|0,00
|BIST IZMIR
|135.240
|-0,44
|BIST KAYSERI
|401.833
|-1,96
|BIST KOCAELI
|192.907
|-2,43
|BIST KONYA
|64.421
|-1,04
|BIST TEKIRDAĞ
|195.028
|0,81