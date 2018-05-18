Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.416 4,71
BIST ANKARA 126.866 0,09
BIST ANTALYA 47.542 1,03
BIST BALIKESİR 61.648 -0,93
BIST BURSA 166.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.416 4,71
BIST ANKARA 126.866 0,09
BIST ANTALYA 47.542 1,03
BIST BALIKESİR 61.648 -0,93
BIST BURSA 166.543 0,59
BIST DENIZLI 77.727 -1,15
BIST ISTANBUL 99.925 0,95
BIST IZMIR 135.835 0,27
BIST KAYSERI 409.848 -0,02
BIST KOCAELI 197.704 0,70
BIST KONYA 65.100 -0,22
BIST TEKIRDAĞ 193.460 1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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