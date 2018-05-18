Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.416 4,71
BIST ANKARA 126.866 0,09
BIST ANTALYA 47.542 1,03
BIST BALIKESİR 61.648 -0,93
BIST BURSA 166.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.416
|4,71
|BIST ANKARA
|126.866
|0,09
|BIST ANTALYA
|47.542
|1,03
|BIST BALIKESİR
|61.648
|-0,93
|BIST BURSA
|166.543
|0,59
|BIST DENIZLI
|77.727
|-1,15
|BIST ISTANBUL
|99.925
|0,95
|BIST IZMIR
|135.835
|0,27
|BIST KAYSERI
|409.848
|-0,02
|BIST KOCAELI
|197.704
|0,70
|BIST KONYA
|65.100
|-0,22
|BIST TEKIRDAĞ
|193.460
|1,11