Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.713 -3,09 BIST ANKARA 126.747 0,21 BIST ANTALYA 47.057 -1,87 BIST BALIKESİR 62.225 -0,82 BIST BURSA 165.560 0,25 BIST DENIZLI 78.633 0,08 BIST ISTANBUL 98.989 -0,31 BIST IZMIR 135.467 -1,00 BIST KAYSERI 409.923 1,30 BIST KOCAELI 196.334 0,78 BIST KONYA 65.243 1,91 BIST TEKIRDAĞ 191.331 -2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)