Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.713 -3,09
BIST ANKARA 126.747 0,21
BIST ANTALYA 47.057 -1,87
BIST BALIKESİR 62.225 -0,82
BIST BURSA 165.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.713 -3,09
BIST ANKARA 126.747 0,21
BIST ANTALYA 47.057 -1,87
BIST BALIKESİR 62.225 -0,82
BIST BURSA 165.560 0,25
BIST DENIZLI 78.633 0,08
BIST ISTANBUL 98.989 -0,31
BIST IZMIR 135.467 -1,00
BIST KAYSERI 409.923 1,30
BIST KOCAELI 196.334 0,78
BIST KONYA 65.243 1,91
BIST TEKIRDAĞ 191.331 -2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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