Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.713 -3,09
BIST ANKARA 126.747 0,21
BIST ANTALYA 47.057 -1,87
BIST BALIKESİR 62.225 -0,82
BIST BURSA 165.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.713
|-3,09
|BIST ANKARA
|126.747
|0,21
|BIST ANTALYA
|47.057
|-1,87
|BIST BALIKESİR
|62.225
|-0,82
|BIST BURSA
|165.560
|0,25
|BIST DENIZLI
|78.633
|0,08
|BIST ISTANBUL
|98.989
|-0,31
|BIST IZMIR
|135.467
|-1,00
|BIST KAYSERI
|409.923
|1,30
|BIST KOCAELI
|196.334
|0,78
|BIST KONYA
|65.243
|1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|191.331
|-2,44