Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.593 -3,72
BIST ANKARA 126.483 -0,47
BIST ANTALYA 47.953 -0,81
BIST BALIKESİR 62.741 0,05
BIST BURSA 165.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.593
|-3,72
|BIST ANKARA
|126.483
|-0,47
|BIST ANTALYA
|47.953
|-0,81
|BIST BALIKESİR
|62.741
|0,05
|BIST BURSA
|165.148
|0,74
|BIST DENIZLI
|78.568
|-0,75
|BIST ISTANBUL
|99.295
|-1,04
|BIST IZMIR
|136.837
|1,91
|BIST KAYSERI
|404.656
|-0,65
|BIST KOCAELI
|194.807
|1,63
|BIST KONYA
|64.022
|-1,97
|BIST TEKIRDAĞ
|196.112
|3,54