Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.593 -3,72
BIST ANKARA 126.483 -0,47
BIST ANTALYA 47.953 -0,81
BIST BALIKESİR 62.741 0,05
BIST BURSA 165.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.593 -3,72
BIST ANKARA 126.483 -0,47
BIST ANTALYA 47.953 -0,81
BIST BALIKESİR 62.741 0,05
BIST BURSA 165.148 0,74
BIST DENIZLI 78.568 -0,75
BIST ISTANBUL 99.295 -1,04
BIST IZMIR 136.837 1,91
BIST KAYSERI 404.656 -0,65
BIST KOCAELI 194.807 1,63
BIST KONYA 64.022 -1,97
BIST TEKIRDAĞ 196.112 3,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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