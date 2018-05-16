Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.593 -3,72 BIST ANKARA 126.483 -0,47 BIST ANTALYA 47.953 -0,81 BIST BALIKESİR 62.741 0,05 BIST BURSA 165.148 0,74 BIST DENIZLI 78.568 -0,75 BIST ISTANBUL 99.295 -1,04 BIST IZMIR 136.837 1,91 BIST KAYSERI 404.656 -0,65 BIST KOCAELI 194.807 1,63 BIST KONYA 64.022 -1,97 BIST TEKIRDAĞ 196.112 3,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)