Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.962 0,65
BIST ANKARA 127.075 -1,24
BIST ANTALYA 48.342 -0,77
BIST BALIKESİR 62.711 -2,33
BIST BURSA 163.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.962 0,65
BIST ANKARA 127.075 -1,24
BIST ANTALYA 48.342 -0,77
BIST BALIKESİR 62.711 -2,33
BIST BURSA 163.941 -2,29
BIST DENIZLI 79.163 -1,89
BIST ISTANBUL 100.336 -1,49
BIST IZMIR 134.269 -1,85
BIST KAYSERI 407.300 -4,66
BIST KOCAELI 191.678 -3,23
BIST KONYA 65.310 0,23
BIST TEKIRDAĞ 189.401 1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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