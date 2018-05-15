Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.962 0,65
BIST ANKARA 127.075 -1,24
BIST ANTALYA 48.342 -0,77
BIST BALIKESİR 62.711 -2,33
BIST BURSA 163.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.962
|0,65
|BIST ANKARA
|127.075
|-1,24
|BIST ANTALYA
|48.342
|-0,77
|BIST BALIKESİR
|62.711
|-2,33
|BIST BURSA
|163.941
|-2,29
|BIST DENIZLI
|79.163
|-1,89
|BIST ISTANBUL
|100.336
|-1,49
|BIST IZMIR
|134.269
|-1,85
|BIST KAYSERI
|407.300
|-4,66
|BIST KOCAELI
|191.678
|-3,23
|BIST KONYA
|65.310
|0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|189.401
|1,23