Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.692 6,75
BIST ANKARA 128.673 1,62
BIST ANTALYA 48.718 1,34
BIST BALIKESİR 64.209 0,29
BIST BURSA 167.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.692 6,75
BIST ANKARA 128.673 1,62
BIST ANTALYA 48.718 1,34
BIST BALIKESİR 64.209 0,29
BIST BURSA 167.782 1,30
BIST DENIZLI 80.690 -1,03
BIST ISTANBUL 101.852 1,48
BIST IZMIR 136.795 1,98
BIST KAYSERI 427.188 -0,99
BIST KOCAELI 198.085 0,15
BIST KONYA 65.157 3,20
BIST TEKIRDAĞ 187.095 3,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş