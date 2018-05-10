Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.123 3,32
BIST ANKARA 127.379 0,26
BIST ANTALYA 47.950 -2,45
BIST BALIKESİR 66.120 1,52
BIST BURSA 168.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.123 3,32
BIST ANKARA 127.379 0,26
BIST ANTALYA 47.950 -2,45
BIST BALIKESİR 66.120 1,52
BIST BURSA 168.419 2,88
BIST DENIZLI 91.735 4,43
BIST ISTANBUL 100.699 0,86
BIST IZMIR 139.222 -0,26
BIST KAYSERI 419.154 4,51
BIST KOCAELI 191.008 2,68
BIST KONYA 63.905 1,34
BIST TEKIRDAĞ 184.276 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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