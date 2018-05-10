Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.123 3,32 BIST ANKARA 127.379 0,26 BIST ANTALYA 47.950 -2,45 BIST BALIKESİR 66.120 1,52 BIST BURSA 168.419 2,88 BIST DENIZLI 91.735 4,43 BIST ISTANBUL 100.699 0,86 BIST IZMIR 139.222 -0,26 BIST KAYSERI 419.154 4,51 BIST KOCAELI 191.008 2,68 BIST KONYA 63.905 1,34 BIST TEKIRDAĞ 184.276 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)