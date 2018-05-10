Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.123 3,32
BIST ANKARA 127.379 0,26
BIST ANTALYA 47.950 -2,45
BIST BALIKESİR 66.120 1,52
BIST BURSA 168.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.123
|3,32
|BIST ANKARA
|127.379
|0,26
|BIST ANTALYA
|47.950
|-2,45
|BIST BALIKESİR
|66.120
|1,52
|BIST BURSA
|168.419
|2,88
|BIST DENIZLI
|91.735
|4,43
|BIST ISTANBUL
|100.699
|0,86
|BIST IZMIR
|139.222
|-0,26
|BIST KAYSERI
|419.154
|4,51
|BIST KOCAELI
|191.008
|2,68
|BIST KONYA
|63.905
|1,34
|BIST TEKIRDAĞ
|184.276
|0,44