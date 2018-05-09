Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.397 1,42
BIST ANKARA 127.051 0,98
BIST ANTALYA 49.156 -1,82
BIST BALIKESİR 65.132 0,01
BIST BURSA 163.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.397
|1,42
|BIST ANKARA
|127.051
|0,98
|BIST ANTALYA
|49.156
|-1,82
|BIST BALIKESİR
|65.132
|0,01
|BIST BURSA
|163.701
|-0,65
|BIST DENIZLI
|87.847
|-2,03
|BIST ISTANBUL
|99.840
|1,36
|BIST IZMIR
|139.581
|0,79
|BIST KAYSERI
|401.075
|2,63
|BIST KOCAELI
|186.016
|-1,87
|BIST KONYA
|63.059
|-0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|183.470
|1,22