Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.397 1,42
BIST ANKARA 127.051 0,98
BIST ANTALYA 49.156 -1,82
BIST BALIKESİR 65.132 0,01
BIST BURSA 163.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.397 1,42
BIST ANKARA 127.051 0,98
BIST ANTALYA 49.156 -1,82
BIST BALIKESİR 65.132 0,01
BIST BURSA 163.701 -0,65
BIST DENIZLI 87.847 -2,03
BIST ISTANBUL 99.840 1,36
BIST IZMIR 139.581 0,79
BIST KAYSERI 401.075 2,63
BIST KOCAELI 186.016 -1,87
BIST KONYA 63.059 -0,08
BIST TEKIRDAĞ 183.470 1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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