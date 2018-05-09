Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.397 1,42 BIST ANKARA 127.051 0,98 BIST ANTALYA 49.156 -1,82 BIST BALIKESİR 65.132 0,01 BIST BURSA 163.701 -0,65 BIST DENIZLI 87.847 -2,03 BIST ISTANBUL 99.840 1,36 BIST IZMIR 139.581 0,79 BIST KAYSERI 401.075 2,63 BIST KOCAELI 186.016 -1,87 BIST KONYA 63.059 -0,08 BIST TEKIRDAĞ 183.470 1,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)