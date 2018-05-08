Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 169.981 -3,27 BIST ANKARA 125.817 -3,61 BIST ANTALYA 50.066 -4,81 BIST BALIKESİR 65.123 -4,20 BIST BURSA 164.765 -3,47 BIST DENIZLI 89.668 -3,99 BIST ISTANBUL 98.505 -1,81 BIST IZMIR 138.483 -6,11 BIST KAYSERI 390.810 -5,41 BIST KOCAELI 189.554 -1,96 BIST KONYA 63.110 -6,47 BIST TEKIRDAĞ 181.255 -4,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)