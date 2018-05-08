Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 169.981 -3,27
BIST ANKARA 125.817 -3,61
BIST ANTALYA 50.066 -4,81
BIST BALIKESİR 65.123 -4,20
BIST BURSA 164.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 169.981 -3,27
BIST ANKARA 125.817 -3,61
BIST ANTALYA 50.066 -4,81
BIST BALIKESİR 65.123 -4,20
BIST BURSA 164.765 -3,47
BIST DENIZLI 89.668 -3,99
BIST ISTANBUL 98.505 -1,81
BIST IZMIR 138.483 -6,11
BIST KAYSERI 390.810 -5,41
BIST KOCAELI 189.554 -1,96
BIST KONYA 63.110 -6,47
BIST TEKIRDAĞ 181.255 -4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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