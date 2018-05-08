Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 169.981 -3,27
BIST ANKARA 125.817 -3,61
BIST ANTALYA 50.066 -4,81
BIST BALIKESİR 65.123 -4,20
BIST BURSA 164.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|169.981
|-3,27
|BIST ANKARA
|125.817
|-3,61
|BIST ANTALYA
|50.066
|-4,81
|BIST BALIKESİR
|65.123
|-4,20
|BIST BURSA
|164.765
|-3,47
|BIST DENIZLI
|89.668
|-3,99
|BIST ISTANBUL
|98.505
|-1,81
|BIST IZMIR
|138.483
|-6,11
|BIST KAYSERI
|390.810
|-5,41
|BIST KOCAELI
|189.554
|-1,96
|BIST KONYA
|63.110
|-6,47
|BIST TEKIRDAĞ
|181.255
|-4,88