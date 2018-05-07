Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.720 -2,80
BIST ANKARA 130.535 -0,40
BIST ANTALYA 52.593 -1,47
BIST BALIKESİR 67.978 -1,98
BIST BURSA 170.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.720 -2,80
BIST ANKARA 130.535 -0,40
BIST ANTALYA 52.593 -1,47
BIST BALIKESİR 67.978 -1,98
BIST BURSA 170.694 -1,03
BIST DENIZLI 93.398 0,82
BIST ISTANBUL 100.323 -1,21
BIST IZMIR 147.492 -1,95
BIST KAYSERI 413.161 -3,01
BIST KOCAELI 193.345 -0,24
BIST KONYA 67.473 -3,71
BIST TEKIRDAĞ 190.549 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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