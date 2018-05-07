Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.720 -2,80
BIST ANKARA 130.535 -0,40
BIST ANTALYA 52.593 -1,47
BIST BALIKESİR 67.978 -1,98
BIST BURSA 170.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.720
|-2,80
|BIST ANKARA
|130.535
|-0,40
|BIST ANTALYA
|52.593
|-1,47
|BIST BALIKESİR
|67.978
|-1,98
|BIST BURSA
|170.694
|-1,03
|BIST DENIZLI
|93.398
|0,82
|BIST ISTANBUL
|100.323
|-1,21
|BIST IZMIR
|147.492
|-1,95
|BIST KAYSERI
|413.161
|-3,01
|BIST KOCAELI
|193.345
|-0,24
|BIST KONYA
|67.473
|-3,71
|BIST TEKIRDAĞ
|190.549
|-1,20