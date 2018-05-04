Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.784 -2,86 BIST ANKARA 131.061 -0,99 BIST ANTALYA 53.377 -0,33 BIST BALIKESİR 69.351 -1,46 BIST BURSA 172.477 -0,80 BIST DENIZLI 92.635 0,12 BIST ISTANBUL 101.550 -0,51 BIST IZMIR 150.421 -6,36 BIST KAYSERI 425.993 -0,29 BIST KOCAELI 193.801 -0,62 BIST KONYA 70.070 0,98 BIST TEKIRDAĞ 192.858 1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)