Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.784 -2,86
BIST ANKARA 131.061 -0,99
BIST ANTALYA 53.377 -0,33
BIST BALIKESİR 69.351 -1,46
BIST BURSA 172.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.784
|-2,86
|BIST ANKARA
|131.061
|-0,99
|BIST ANTALYA
|53.377
|-0,33
|BIST BALIKESİR
|69.351
|-1,46
|BIST BURSA
|172.477
|-0,80
|BIST DENIZLI
|92.635
|0,12
|BIST ISTANBUL
|101.550
|-0,51
|BIST IZMIR
|150.421
|-6,36
|BIST KAYSERI
|425.993
|-0,29
|BIST KOCAELI
|193.801
|-0,62
|BIST KONYA
|70.070
|0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|192.858
|1,17