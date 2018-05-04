Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.784 -2,86
BIST ANKARA 131.061 -0,99
BIST ANTALYA 53.377 -0,33
BIST BALIKESİR 69.351 -1,46
BIST BURSA 172.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.784 -2,86
BIST ANKARA 131.061 -0,99
BIST ANTALYA 53.377 -0,33
BIST BALIKESİR 69.351 -1,46
BIST BURSA 172.477 -0,80
BIST DENIZLI 92.635 0,12
BIST ISTANBUL 101.550 -0,51
BIST IZMIR 150.421 -6,36
BIST KAYSERI 425.993 -0,29
BIST KOCAELI 193.801 -0,62
BIST KONYA 70.070 0,98
BIST TEKIRDAĞ 192.858 1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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