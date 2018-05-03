Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.103 -0,29
BIST ANKARA 132.366 -1,82
BIST ANTALYA 53.557 -1,68
BIST BALIKESİR 70.380 -0,11
BIST BURSA 173.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.103 -0,29
BIST ANKARA 132.366 -1,82
BIST ANTALYA 53.557 -1,68
BIST BALIKESİR 70.380 -0,11
BIST BURSA 173.861 -1,62
BIST DENIZLI 92.529 -0,67
BIST ISTANBUL 102.066 -1,58
BIST IZMIR 160.637 -4,64
BIST KAYSERI 427.252 1,60
BIST KOCAELI 195.002 -0,80
BIST KONYA 69.389 0,09
BIST TEKIRDAĞ 190.632 -1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et