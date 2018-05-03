Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.103 -0,29
BIST ANKARA 132.366 -1,82
BIST ANTALYA 53.557 -1,68
BIST BALIKESİR 70.380 -0,11
BIST BURSA 173.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.103
|-0,29
|BIST ANKARA
|132.366
|-1,82
|BIST ANTALYA
|53.557
|-1,68
|BIST BALIKESİR
|70.380
|-0,11
|BIST BURSA
|173.861
|-1,62
|BIST DENIZLI
|92.529
|-0,67
|BIST ISTANBUL
|102.066
|-1,58
|BIST IZMIR
|160.637
|-4,64
|BIST KAYSERI
|427.252
|1,60
|BIST KOCAELI
|195.002
|-0,80
|BIST KONYA
|69.389
|0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|190.632
|-1,83