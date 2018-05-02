Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.637 -1,93
BIST ANKARA 134.817 -0,57
BIST ANTALYA 54.472 -1,63
BIST BALIKESİR 70.455 -4,98
BIST BURSA 176.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.637
|-1,93
|BIST ANKARA
|134.817
|-0,57
|BIST ANTALYA
|54.472
|-1,63
|BIST BALIKESİR
|70.455
|-4,98
|BIST BURSA
|176.718
|0,74
|BIST DENIZLI
|93.149
|0,33
|BIST ISTANBUL
|103.700
|-0,09
|BIST IZMIR
|168.449
|0,56
|BIST KAYSERI
|420.504
|-3,77
|BIST KOCAELI
|196.570
|-0,08
|BIST KONYA
|69.326
|-1,63
|BIST TEKIRDAĞ
|194.180
|-1,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)