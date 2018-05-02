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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.637 -1,93
BIST ANKARA 134.817 -0,57
BIST ANTALYA 54.472 -1,63
BIST BALIKESİR 70.455 -4,98
BIST BURSA 176.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.637 -1,93
BIST ANKARA 134.817 -0,57
BIST ANTALYA 54.472 -1,63
BIST BALIKESİR 70.455 -4,98
BIST BURSA 176.718 0,74
BIST DENIZLI 93.149 0,33
BIST ISTANBUL 103.700 -0,09
BIST IZMIR 168.449 0,56
BIST KAYSERI 420.504 -3,77
BIST KOCAELI 196.570 -0,08
BIST KONYA 69.326 -1,63
BIST TEKIRDAĞ 194.180 -1,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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