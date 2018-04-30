Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.304 -1,13
BIST ANKARA 135.593 -3,24
BIST ANTALYA 55.374 1,63
BIST BALIKESİR 74.150 -1,24
BIST BURSA 175.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.304
|-1,13
|BIST ANKARA
|135.593
|-3,24
|BIST ANTALYA
|55.374
|1,63
|BIST BALIKESİR
|74.150
|-1,24
|BIST BURSA
|175.413
|-1,92
|BIST DENIZLI
|92.845
|-4,30
|BIST ISTANBUL
|103.792
|-2,41
|BIST IZMIR
|167.509
|-3,85
|BIST KAYSERI
|436.975
|-1,64
|BIST KOCAELI
|196.737
|-2,19
|BIST KONYA
|70.477
|-2,33
|BIST TEKIRDAĞ
|196.528
|-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)