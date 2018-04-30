Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.304 -1,13
BIST ANKARA 135.593 -3,24
BIST ANTALYA 55.374 1,63
BIST BALIKESİR 74.150 -1,24
BIST BURSA 175.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.304 -1,13
BIST ANKARA 135.593 -3,24
BIST ANTALYA 55.374 1,63
BIST BALIKESİR 74.150 -1,24
BIST BURSA 175.413 -1,92
BIST DENIZLI 92.845 -4,30
BIST ISTANBUL 103.792 -2,41
BIST IZMIR 167.509 -3,85
BIST KAYSERI 436.975 -1,64
BIST KOCAELI 196.737 -2,19
BIST KONYA 70.477 -2,33
BIST TEKIRDAĞ 196.528 -1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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