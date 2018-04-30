Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.304 -1,13 BIST ANKARA 135.593 -3,24 BIST ANTALYA 55.374 1,63 BIST BALIKESİR 74.150 -1,24 BIST BURSA 175.413 -1,92 BIST DENIZLI 92.845 -4,30 BIST ISTANBUL 103.792 -2,41 BIST IZMIR 167.509 -3,85 BIST KAYSERI 436.975 -1,64 BIST KOCAELI 196.737 -2,19 BIST KONYA 70.477 -2,33 BIST TEKIRDAĞ 196.528 -1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)