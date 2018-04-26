Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.654 1,20
BIST ANKARA 137.109 -0,82
BIST ANTALYA 53.093 -5,57
BIST BALIKESİR 75.599 -1,07
BIST BURSA 178.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.654 1,20
BIST ANKARA 137.109 -0,82
BIST ANTALYA 53.093 -5,57
BIST BALIKESİR 75.599 -1,07
BIST BURSA 178.553 0,20
BIST DENIZLI 97.137 2,98
BIST ISTANBUL 105.796 -0,25
BIST IZMIR 171.507 0,17
BIST KAYSERI 444.335 -1,64
BIST KOCAELI 198.081 0,25
BIST KONYA 70.668 -0,10
BIST TEKIRDAĞ 198.306 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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