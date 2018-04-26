Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.654 1,20
BIST ANKARA 137.109 -0,82
BIST ANTALYA 53.093 -5,57
BIST BALIKESİR 75.599 -1,07
BIST BURSA 178.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.654
|1,20
|BIST ANKARA
|137.109
|-0,82
|BIST ANTALYA
|53.093
|-5,57
|BIST BALIKESİR
|75.599
|-1,07
|BIST BURSA
|178.553
|0,20
|BIST DENIZLI
|97.137
|2,98
|BIST ISTANBUL
|105.796
|-0,25
|BIST IZMIR
|171.507
|0,17
|BIST KAYSERI
|444.335
|-1,64
|BIST KOCAELI
|198.081
|0,25
|BIST KONYA
|70.668
|-0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|198.306
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)