Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.654 1,20 BIST ANKARA 137.109 -0,82 BIST ANTALYA 53.093 -5,57 BIST BALIKESİR 75.599 -1,07 BIST BURSA 178.553 0,20 BIST DENIZLI 97.137 2,98 BIST ISTANBUL 105.796 -0,25 BIST IZMIR 171.507 0,17 BIST KAYSERI 444.335 -1,64 BIST KOCAELI 198.081 0,25 BIST KONYA 70.668 -0,10 BIST TEKIRDAĞ 198.306 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)