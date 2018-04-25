Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.354 -3,53 BIST ANKARA 138.241 -1,56 BIST ANTALYA 56.224 -7,39 BIST BALIKESİR 76.413 -0,57 BIST BURSA 178.202 -3,39 BIST DENIZLI 94.330 -3,02 BIST ISTANBUL 106.065 -1,73 BIST IZMIR 171.220 -2,93 BIST KAYSERI 451.724 -1,15 BIST KOCAELI 197.590 -2,49 BIST KONYA 70.741 -3,98 BIST TEKIRDAĞ 199.930 -1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)