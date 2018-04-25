Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.354 -3,53
BIST ANKARA 138.241 -1,56
BIST ANTALYA 56.224 -7,39
BIST BALIKESİR 76.413 -0,57
BIST BURSA 178.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.354
|-3,53
|BIST ANKARA
|138.241
|-1,56
|BIST ANTALYA
|56.224
|-7,39
|BIST BALIKESİR
|76.413
|-0,57
|BIST BURSA
|178.202
|-3,39
|BIST DENIZLI
|94.330
|-3,02
|BIST ISTANBUL
|106.065
|-1,73
|BIST IZMIR
|171.220
|-2,93
|BIST KAYSERI
|451.724
|-1,15
|BIST KOCAELI
|197.590
|-2,49
|BIST KONYA
|70.741
|-3,98
|BIST TEKIRDAĞ
|199.930
|-1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)