Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.354 -3,53
BIST ANKARA 138.241 -1,56
BIST ANTALYA 56.224 -7,39
BIST BALIKESİR 76.413 -0,57
BIST BURSA 178.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.354 -3,53
BIST ANKARA 138.241 -1,56
BIST ANTALYA 56.224 -7,39
BIST BALIKESİR 76.413 -0,57
BIST BURSA 178.202 -3,39
BIST DENIZLI 94.330 -3,02
BIST ISTANBUL 106.065 -1,73
BIST IZMIR 171.220 -2,93
BIST KAYSERI 451.724 -1,15
BIST KOCAELI 197.590 -2,49
BIST KONYA 70.741 -3,98
BIST TEKIRDAĞ 199.930 -1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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