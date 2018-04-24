Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 198.352 -1,64
BIST ANKARA 140.437 -0,85
BIST ANTALYA 60.713 -0,12
BIST BALIKESİR 76.849 0,94
BIST BURSA 184.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 198.352 -1,64
BIST ANKARA 140.437 -0,85
BIST ANTALYA 60.713 -0,12
BIST BALIKESİR 76.849 0,94
BIST BURSA 184.460 -0,95
BIST DENIZLI 97.270 1,40
BIST ISTANBUL 107.935 -1,00
BIST IZMIR 176.386 -0,80
BIST KAYSERI 457.001 -1,85
BIST KOCAELI 202.639 -0,86
BIST KONYA 73.674 -0,67
BIST TEKIRDAĞ 203.842 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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