Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 198.352 -1,64
BIST ANKARA 140.437 -0,85
BIST ANTALYA 60.713 -0,12
BIST BALIKESİR 76.849 0,94
BIST BURSA 184.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.352
|-1,64
|BIST ANKARA
|140.437
|-0,85
|BIST ANTALYA
|60.713
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|76.849
|0,94
|BIST BURSA
|184.460
|-0,95
|BIST DENIZLI
|97.270
|1,40
|BIST ISTANBUL
|107.935
|-1,00
|BIST IZMIR
|176.386
|-0,80
|BIST KAYSERI
|457.001
|-1,85
|BIST KOCAELI
|202.639
|-0,86
|BIST KONYA
|73.674
|-0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|203.842
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)