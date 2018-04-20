Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.654 -2,04
BIST ANKARA 141.645 -1,23
BIST ANTALYA 60.785 1,16
BIST BALIKESİR 76.135 0,57
BIST BURSA 186.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|201.654
|-2,04
|BIST ANKARA
|141.645
|-1,23
|BIST ANTALYA
|60.785
|1,16
|BIST BALIKESİR
|76.135
|0,57
|BIST BURSA
|186.224
|-1,47
|BIST DENIZLI
|95.924
|-1,76
|BIST ISTANBUL
|109.026
|-0,98
|BIST IZMIR
|177.812
|-2,08
|BIST KAYSERI
|465.622
|-3,01
|BIST KOCAELI
|204.392
|-2,58
|BIST KONYA
|74.169
|-1,84
|BIST TEKIRDAĞ
|202.956
|-1,00