Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.654 -2,04 BIST ANKARA 141.645 -1,23 BIST ANTALYA 60.785 1,16 BIST BALIKESİR 76.135 0,57 BIST BURSA 186.224 -1,47 BIST DENIZLI 95.924 -1,76 BIST ISTANBUL 109.026 -0,98 BIST IZMIR 177.812 -2,08 BIST KAYSERI 465.622 -3,01 BIST KOCAELI 204.392 -2,58 BIST KONYA 74.169 -1,84 BIST TEKIRDAĞ 202.956 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)