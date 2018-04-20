Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.654 -2,04
BIST ANKARA 141.645 -1,23
BIST ANTALYA 60.785 1,16
BIST BALIKESİR 76.135 0,57
BIST BURSA 186.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.654 -2,04
BIST ANKARA 141.645 -1,23
BIST ANTALYA 60.785 1,16
BIST BALIKESİR 76.135 0,57
BIST BURSA 186.224 -1,47
BIST DENIZLI 95.924 -1,76
BIST ISTANBUL 109.026 -0,98
BIST IZMIR 177.812 -2,08
BIST KAYSERI 465.622 -3,01
BIST KOCAELI 204.392 -2,58
BIST KONYA 74.169 -1,84
BIST TEKIRDAĞ 202.956 -1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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