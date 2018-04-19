Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 205.858 2,05
BIST ANKARA 143.402 0,43
BIST ANTALYA 60.090 0,61
BIST BALIKESİR 75.702 1,95
BIST BURSA 189.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 205.858 2,05
BIST ANKARA 143.402 0,43
BIST ANTALYA 60.090 0,61
BIST BALIKESİR 75.702 1,95
BIST BURSA 189.003 -0,01
BIST DENIZLI 97.641 3,59
BIST ISTANBUL 110.100 -0,20
BIST IZMIR 181.588 0,24
BIST KAYSERI 480.067 0,08
BIST KOCAELI 209.814 -1,39
BIST KONYA 75.562 0,51
BIST TEKIRDAĞ 205.015 1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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