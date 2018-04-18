Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.723 7,68 BIST ANKARA 142.781 2,85 BIST ANTALYA 59.727 2,33 BIST BALIKESİR 74.254 2,39 BIST BURSA 189.020 2,39 BIST DENIZLI 94.260 3,50 BIST ISTANBUL 110.325 2,55 BIST IZMIR 181.158 3,29 BIST KAYSERI 479.686 1,94 BIST KOCAELI 212.764 1,54 BIST KONYA 75.176 2,04 BIST TEKIRDAĞ 202.176 1,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)