Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.340 0,04
BIST ANKARA 138.819 -2,09
BIST ANTALYA 58.366 -3,70
BIST BALIKESİR 72.524 -3,59
BIST BURSA 184.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.340 0,04
BIST ANKARA 138.819 -2,09
BIST ANTALYA 58.366 -3,70
BIST BALIKESİR 72.524 -3,59
BIST BURSA 184.617 -1,77
BIST DENIZLI 91.077 -3,84
BIST ISTANBUL 107.585 -1,72
BIST IZMIR 175.392 -2,75
BIST KAYSERI 470.569 -2,45
BIST KOCAELI 209.535 -1,15
BIST KONYA 73.669 -3,76
BIST TEKIRDAĞ 198.259 -1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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