Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.340 0,04 BIST ANKARA 138.819 -2,09 BIST ANTALYA 58.366 -3,70 BIST BALIKESİR 72.524 -3,59 BIST BURSA 184.617 -1,77 BIST DENIZLI 91.077 -3,84 BIST ISTANBUL 107.585 -1,72 BIST IZMIR 175.392 -2,75 BIST KAYSERI 470.569 -2,45 BIST KOCAELI 209.535 -1,15 BIST KONYA 73.669 -3,76 BIST TEKIRDAĞ 198.259 -1,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)