Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.340 0,04
BIST ANKARA 138.819 -2,09
BIST ANTALYA 58.366 -3,70
BIST BALIKESİR 72.524 -3,59
BIST BURSA 184.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.340
|0,04
|BIST ANKARA
|138.819
|-2,09
|BIST ANTALYA
|58.366
|-3,70
|BIST BALIKESİR
|72.524
|-3,59
|BIST BURSA
|184.617
|-1,77
|BIST DENIZLI
|91.077
|-3,84
|BIST ISTANBUL
|107.585
|-1,72
|BIST IZMIR
|175.392
|-2,75
|BIST KAYSERI
|470.569
|-2,45
|BIST KOCAELI
|209.535
|-1,15
|BIST KONYA
|73.669
|-3,76
|BIST TEKIRDAĞ
|198.259
|-1,65