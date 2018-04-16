Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.266 7,82 BIST ANKARA 141.781 1,29 BIST ANTALYA 60.609 3,35 BIST BALIKESİR 75.222 2,50 BIST BURSA 187.946 0,48 BIST DENIZLI 94.715 4,69 BIST ISTANBUL 109.466 1,22 BIST IZMIR 180.354 1,48 BIST KAYSERI 482.375 1,74 BIST KOCAELI 211.968 0,29 BIST KONYA 76.548 3,24 BIST TEKIRDAĞ 201.589 1,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)